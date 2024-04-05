Ральф Шумахер поделился инсайдом о контракте Сарджента с Williams

Ральф Шумахер поделился инсайдом о контракте Сарджента с WilliamsWilliamsБывший гонщик Формулы 1, ныне ТВ-аналитик Ральф Шумахер поделился любопытным инсайдом по поводу контракта Логана Сарджента с командой Williams.
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