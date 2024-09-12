Зеленский обиделся на Запад из-за отказа бить вглубь России

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с претензией к странам Запада, которые отказываются поставлять дальнобойное оружие на Украину и не дают разрешение Киеву для ударов вглубь России использовать имеющееся.
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