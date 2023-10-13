Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе Рязань – Ряжск

Авария произошла в четверг, 12 октября, примерно в 16:40 на 60-м километре автодороги. По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулём «Хёндэ» врезалась в «Шевроле Нива» под управлением 52-летнего мужчины.
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