В России санитары оказались вынуждены спускать пациентов больницы на руках по лестнице

В больнице Хабаровского края медперсонал спускает больных по лестнице на руках В Вяземской районной больнице Хабаровского края медицинский персонал оказался вынужден спускать пациентов на руках по лестнице.
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