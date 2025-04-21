Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 551 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    На руках этой крысы - кровь сотен тысяч мирных граждан, Воинов России и кастрюлеголовых шароварников. Желаю ей неизле...Посол США в Киеве...
  • Evgeni Velesik
    У меня двоюродный племянник задания по русскому делал на компе с проверкой орфографии, таки там делал ошибки, пока пе...Россиян предупред...
  • Evgeni Velesik
    Дебилов так и надо учить!Россиян предупред...

Психиатр Киселева: анализ поведения поможет изменить свою реакцию на стресс

Психиатр Киселева: анализ поведения поможет изменить свою реакцию на стресс

Анализ своего поведения поможет человеку изменить реакцию на стресс. Об этом kp.ru рассказала профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета, доктор психологических наук Мария Киселева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх