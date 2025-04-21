Психиатр Киселева: анализ поведения поможет изменить свою реакцию на стресс

Анализ своего поведения поможет человеку изменить реакцию на стресс. Об этом kp.ru рассказала профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета, доктор психологических наук Мария Киселева.
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