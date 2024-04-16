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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каменский об увеличении лимита: «Для конкуренции это хорошо. Клуб сам выбирает, сколько взять иностранных хоккеистов, какого качества»

Правление ФХР приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов в КХЛ на сезон-2024/25 «Я за возвращение [лимита] и приветствую это.

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