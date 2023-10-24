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Российские военные разгадали тактику дронов-«камикадзе» ВСУ через перехват

Российские военные разгадали тактику дронов-«камикадзе» ВСУ через перехват

Участвующие в специальной военной операции российские военные распознали тактику применяемых вооруженными силами Украины (ВСУ) ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) через перехват видеосигнала.

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