Российские военные разгадали тактику дронов-«камикадзе» ВСУ через перехват

Участвующие в специальной военной операции российские военные распознали тактику применяемых вооруженными силами Украины (ВСУ) ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) через перехват видеосигнала.
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