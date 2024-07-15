Украине нужно сосредоточиться не столько на своих желаниях бить вглубь территорий РФ, сколько на ударах по Крыму.
Немецкий эксперт по безопасности: Мы медленно проигрываем на Украине
Комментарии
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Eduard
Давно по Германии бить надо,а потом её разделим на 100 кусков!
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15 час.
Eduard
Не,как фашисты себя ласково "партнерами" называют! Строили на Украине Гражданскую войну эти "партнеры"!
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15 час.
Балу -
Напрасно Иосиф Виссарионович не послушал Черчилля и Рузвельта и не дал им уничтожить Германию... Он говорил, что "Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается..."... А, оказывается, в большинстве представителей немецкого народа сидит если не маленький гитлер, то вполне себе откормленный и отъявленный русофоб...
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9 час.
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