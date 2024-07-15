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Немецкий эксперт по безопасности: Мы медленно проигрываем на Украине

Немецкий эксперт по безопасности: Мы медленно проигрываем на Украине

Украине нужно сосредоточиться не столько на своих желаниях бить вглубь территорий РФ, сколько на ударах по Крыму.

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Комментарии
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Eduard
Давно по Германии бить надо,а потом её разделим на 100 кусков!
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15 час.
Eduard
Не,как фашисты себя ласково &quot;партнерами&quot; называют! Строили на Украине Гражданскую войну эти &quot;партнеры&quot;!
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15 час.
Балу -
Напрасно Иосиф Виссарионович не послушал Черчилля и Рузвельта и не дал им уничтожить Германию... Он говорил, что &quot;Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается...&quot;...  А, оказывается, в большинстве представителей немецкого народа сидит если не маленький гитлер, то вполне себе откормленный и отъявленный русофоб...
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9 час.

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