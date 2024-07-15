Немецкий эксперт по безопасности: Мы медленно проигрываем на Украине

Балу -

Напрасно Иосиф Виссарионович не послушал Черчилля и Рузвельта и не дал им уничтожить Германию... Он говорил, что "Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается..."... А, оказывается, в большинстве представителей немецкого народа сидит если не маленький гитлер, то вполне себе откормленный и отъявленный русофоб...