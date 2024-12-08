Ловите рецепт съедобных «Ёлочных шариков»🎄 Ингредиенты: ▫️куриное филе – 2 шт ▫️приправа для курицы, сухой чеснок, копчёная паприка и соль – по вкусу ▫️растительное масло – 1-2 ст.
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Ловите рецепт съедобных «Ёлочных шариков»🎄 Ингредиенты: ▫️куриное филе – 2 шт ▫️приправа для курицы, сухой чеснок, копчёная паприка и соль – по вкусу ▫️растительное масло – 1-2 ст.