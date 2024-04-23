Глава БАПОР Лаззарини намерен в скором времени посетить Россию

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини намерен в скором времени совершить поездку в Российскую Федерацию и провести переговоры со странами БРИКС.