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Женская НБА. «Атланта» примет «Миннесоту», «Портленд» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

В раннем матче «Атланта» встретится с «Миннесотой», «Портленд» примет «Голден Стэйт». Женская НБА Регулярный чемпионат Атланта – Миннесота 30 августа .

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