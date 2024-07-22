Депутаты намерены в правовом поле разобраться с нутрициологами, которыми становятся «просто скучающие дома мужчины и женщины»

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что сейчас разрабатывается законопроект о повышении качества медицинского образования, один из аспектов которого – совершенствование системы дополнительного профессионального образования и контроля качества специалистов.
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