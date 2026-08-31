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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РФБ приняла новую редакцию статуса игрока после дела Елатонцева

Исполком Российской федерации баскетбола утвердил новую редакцию статуса игрока. По информации «Матч ТВ», на изменения в документе, в частности, повлияла ситуация с центровым Кириллом Елатонцевым .

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