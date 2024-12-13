Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Корейцы успешно прошли боевое крещение в Курской области

Корейцы успешно прошли боевое крещение в Курской области

Освобожденный еще 6 декабря от украинских оккупантов населенный пункт Плехово в Суджанском районе брали военные из КНДР.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Нам тоже надо прекратить брать пленных, только полное уничтожение!
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15 час.
Кот Рыжый
Корейским спецам, необходима военная практика! Ребята отработали на отлично! Действительно--друг познаётся в беде!
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10 час.
Miha52 Новик Михаил
Молодцы, ребята. суворовский рецепт - быстрота и натиск. И это куда важнее, чем количество орденов у их генералов.
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8 час.

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