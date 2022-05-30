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«Спартак» выиграл Кубок России, Шварц уходит из «Динамо», а Бакаев – из «Спартака», Финляндия победила на ЧМ по хоккею, Надаль против Джоковича на «Ролан Гаррос», «Бостон» против «Голден Стэйт» в финале НБА и другие новости

«Спартак» выиграл Кубок России, Шварц уходит из «Динамо», а Бакаев – из «Спартака», Финляндия победила на ЧМ по хоккею, Надаль против Джоковича на «Ролан Гаррос», «Бостон» против «Голден Стэйт» в финале НБА и другие новости

1. «Спартак» усладил неоднозначный сезон яркой победой над «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России – этот трофей красно-белые не выигрывали 19 лет.

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