Американские эмиссары Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер направились в российскую столицу с проектом инициативы об урегулировании украинского кризиса.
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"Представители Трампа везут в Москву предложение урегулировать кризис на Украине" А каков статус посланцев Трампа? Признают ли следующие президенты США, президенты других стран, их подписи под соглашениями (Зять президента - звучит гордо). А может это новый вариант Минских соглашений. Конечно, для реализации наших планов встречаться, договариваться нужно, однако католики все немного иезуиты и по прежнему коварны как питоны и безжалостны как насекомые: палец в рот не клади, оттяпают по локоть.