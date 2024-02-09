ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Постпред России, Геннадий Михайлович Гатилов, вчера совершенно справедливо заметил, что американцы готовят почву к возвращению своего ЯО в Великобританию.
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