Начался прием заявок на ежегодный творческий конкурс для детей и молодежи «Арт-проект: моя Москва»

Департамент градостроительной политики города Москвы осуществляет прием заявок на участие в ежегодном конкурсе для детей и молодежи «Арт-проект: Моя Москва» (далее – Арт-проект), ключевой задачей которого является реализация творческих возможностей юных градостроителей в области живописи, макетирования, проектной деятельности и идей будущего развития столицы.