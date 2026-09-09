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Мировое обозрение

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LIFE узнал, сколько карманных денег нужно школьникам в России: названы сумма и траты

LIFE узнал, сколько карманных денег нужно школьникам в России: названы сумма и траты

Школьники в России сошлись во мнении, что достойные карманные деньги — это от 5 до 15 тысяч рублей в месяц.

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