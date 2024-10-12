Politico: Иран агрессивно пытается убить Трампа

Власти Ирана предпринимают настойчивые попытки убить экс-президента США Дональда Трампа. Устранить пытаются и других бывших американских чиновников, обвиняемых Ираном в подготовке покушения на генерала Касема Сулеймани, сообщает газета Politico.
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