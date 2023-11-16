Собянин: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Города оцениваются по доступности и разнообразию музейных экспозиций В официальном Telegram-канале Сергея Собянина сообщается, что Москва вошла в топ-10 самых культурных городов мира и заняла первое место в рейтинге мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций.