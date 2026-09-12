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«Тот, кто оставил страну без связи и без победы». МВД РФ объявило в розыск экс-министра связи Никифорова, сбежавшего в шаге от ареста

«Тот, кто оставил страну без связи и без победы». МВД РФ объявило в розыск экс-министра связи Никифорова, сбежавшего в шаге от ареста

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего министра связи и массовых коммуникаций страны Николая Никифорова.

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