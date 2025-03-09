Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 908 подписчиков

ЕС поможет Украине в боевых действиях до справедливого мира - Урсула фон дер Ляйен

ЕС поможет Украине в боевых действиях до справедливого мира - Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС обязан поддержать Украину в боевых действиях до достижения справедливого мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх