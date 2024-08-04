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Семья из Мужей получит миллионный грант на магазин детских товаров

Семья из Мужей получит миллионный грант на магазин детских товаров

Предприниматели из Мужей получат грант в размере миллиона рублей. На эти деньги семья Сагаловых планирует купить нестационарный торговый объект, в котором будут продаваться детская одежда, игрушки и канцелярские товары.

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