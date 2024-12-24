Зелинский поджёг полицейскую машину в Москве (ВИДЕО)

Зелинский поджёг полицейскую машину в Москве/ На кадрах — поджог автомобиля у ОВД «Арбат». 65-летний пенсионер Зелинский оделся в полицейскую форму и бросил бутылку с горючей смесью, попытался сбежать, но его сразу задержали полицейские, проезжавшие мимо.