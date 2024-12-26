"Молния" уничтожает огневые позиции ВСУ": фронтовая сводка глазами военкоров "Русской Весны"

Военкоры "Русской Весны" рассказали, как идёт наступление на Покровск.Накануне относящийся к группировке войск "Центр" сибирский спецназ "Вега" взялся за уничтожение огневых позиций ВСУ точечными ударами дронов самолётного типа "Молния", чтобы поддержать атаку штурмовых подразделений при освобождении сёл и деревень на Покровско-Авдеевском направлении.