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Пятый канал

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«Передайте привет»: Захарова сорвала аплодисменты колкой репликой о Британии

«Передайте привет»: Захарова сорвала аплодисменты колкой репликой о Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, где рассказала о роли России и СССР в развитии космической отрасли.

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