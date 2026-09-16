«Передайте привет»: Захарова сорвала аплодисменты колкой репликой о Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, где рассказала о роли России и СССР в развитии космической отрасли.
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что тут смешного?Где Союз и где Россия в космической отрасли? Молчала бы-умнее бы выглядела.