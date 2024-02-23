Снежное Полнолуние 24 февраля во Льве: как огненное сочетание с Марсом отразится на жизни знаков зодиака Елена ГалицкаяПолнолуние всегда привлекает внимание, зачастую ассоциируется с таинственностью и мистикой.
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