"Эй, безумцы, слушайте сюда!": Казах за три минуты дал отпор всем борцам против русских

W

Walery

Сегодня в Казахстане во власти потомки раскулаченных баев и басмачей. Раньше они ненавидели народную власть и далее перешли к ненависти всего русского включая культуру и язык. В этом заинтересованы власти Казахстана - необразованным со средневековой культурой и обычаями народом проще управлять и богатства воровать. Представьте 200 млрд. которые "накопил" Назарбаев - украл у страны. Зачем они ему... Русские и Россия сами проживут и станут только более продвинутыми и мощнее. Это и сегодня уже просматривается. А что станет с Казахстаном... без воды и электроэнергии? Разве один только казахский язык спасет? Очевидно Казахи готовы плестись на хвосте чужих науки и технологий? Перспективы сегодняшней Армении не испугали еще? Несколько сотен и даже десятков разумных казахов в стране ничего уже не изменят. Русские вынуждены воспользоваться программами переселений... и вернуться туда, откуда их предки приехали строить и поднимать Республику. Зачем... и кому это надо? Прощай Казахстан так же как ранее простились с Прекрасной Каз. ССР...