Время узнать пр...
Самые горячие нов...Горячие новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Время узнать правду!

7 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Маштакова
    ТМ Как бы не старались на бывших советских территориях искоренить русский язык, который по сути был и остается связую..."Эй, безумцы, слу...
  • Анатолий Анатольев
    А кто ОТВЕТИТ за просчеты и неоправданные потери?????! И когда начнем воевать????!Наступление с дес...
  • Анатолий Анатольев
    За чей СЧЕТ отправляют ТРУПЫ??????! Может уже хватит - деньги на ветер бросать?????!Неизвестные бои з...

"Эй, безумцы, слушайте сюда!": Казах за три минуты дал отпор всем борцам против русских

"Эй, безумцы, слушайте сюда!": Казах за три минуты дал отпор всем борцам против русских

Житель Казахстана за три минуты дал отпор всем борцам против русских в своей стране. Он обратился к местным любителям "языковых патрулей": "Эй, безумцы, слушайте сюда!".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Сегодня в Казахстане во власти потомки раскулаченных баев и басмачей.  Раньше они ненавидели  народную власть и далее перешли к ненависти всего русского включая культуру и язык.  В этом заинтересованы власти Казахстана - необразованным со средневековой культурой и обычаями народом проще управлять и богатства воровать. Представьте 200 млрд. которые &quot;накопил&quot; Назарбаев - украл у страны.  Зачем они ему... Русские и Россия сами проживут и станут только более продвинутыми и мощнее. Это и сегодня уже просматривается. А что станет с Казахстаном... без воды и электроэнергии? Разве один только казахский язык спасет? Очевидно Казахи готовы плестись на хвосте чужих науки и технологий?  Перспективы сегодняшней Армении не испугали еще? Несколько сотен и даже десятков разумных казахов в стране ничего уже не изменят. Русские вынуждены  воспользоваться программами переселений... и вернуться туда, откуда их предки приехали строить и поднимать Республику. Зачем... и кому это надо?  Прощай Казахстан так же как ранее простились с Прекрасной Каз. ССР...
Ответить
13 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Как бы не старались на бывших советских территориях искоренить русский язык, который по сути был и остается связующим звеном в межнациональном общении - это просто не целесообразно делать, и только глупцы не в состоянии понять этого. Пора признать, что Россия пыталась поднять окраины хотя бы до своего уровня развития, а не наоборот... и для этого было необходимо знание русского языка. Сейчас же, когда в Россию поехали мигранты, стало видно как они деградировали обратно ( не хочу их обижать) в свою прежнюю дикость и беспросветность, и в чём преуспеть им помогают их же диаспоры, чтобы держать их в подчинении.
Ответить
23 сек.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору