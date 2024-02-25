Житель Казахстана за три минуты дал отпор всем борцам против русских в своей стране. Он обратился к местным любителям "языковых патрулей": "Эй, безумцы, слушайте сюда!".
"Эй, безумцы, слушайте сюда!": Казах за три минуты дал отпор всем борцам против русских
Комментарии
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W
Walery
Сегодня в Казахстане во власти потомки раскулаченных баев и басмачей. Раньше они ненавидели народную власть и далее перешли к ненависти всего русского включая культуру и язык. В этом заинтересованы власти Казахстана - необразованным со средневековой культурой и обычаями народом проще управлять и богатства воровать. Представьте 200 млрд. которые "накопил" Назарбаев - украл у страны. Зачем они ему... Русские и Россия сами проживут и станут только более продвинутыми и мощнее. Это и сегодня уже просматривается. А что станет с Казахстаном... без воды и электроэнергии? Разве один только казахский язык спасет? Очевидно Казахи готовы плестись на хвосте чужих науки и технологий? Перспективы сегодняшней Армении не испугали еще? Несколько сотен и даже десятков разумных казахов в стране ничего уже не изменят. Русские вынуждены воспользоваться программами переселений... и вернуться туда, откуда их предки приехали строить и поднимать Республику. Зачем... и кому это надо? Прощай Казахстан так же как ранее простились с Прекрасной Каз. ССР...
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13 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Как бы не старались на бывших советских территориях искоренить русский язык, который по сути был и остается связующим звеном в межнациональном общении - это просто не целесообразно делать, и только глупцы не в состоянии понять этого. Пора признать, что Россия пыталась поднять окраины хотя бы до своего уровня развития, а не наоборот... и для этого было необходимо знание русского языка. Сейчас же, когда в Россию поехали мигранты, стало видно как они деградировали обратно ( не хочу их обижать) в свою прежнюю дикость и беспросветность, и в чём преуспеть им помогают их же диаспоры, чтобы держать их в подчинении.
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23 сек.
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