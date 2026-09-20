За первый день продаж китайцы купили более 320 тысяч iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — новинки популярнее iPhone 17 Pro

iPhone 18 Pro Max популярнее обычного Pro 18 сентября в Китае стартовали официальные продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а уже сейчас есть первые итоги — они выглядят довольно позитивно для Apple.
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