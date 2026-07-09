Из-за угроз Трампа США могут потерять доступ к военным базам в Испании Вооруженные силы США рискуют потерять доступ к военно-морской базе Рота .
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Из-за угроз Трампа США могут потерять доступ к военным базам в Испании Вооруженные силы США рискуют потерять доступ к военно-морской базе Рота .
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