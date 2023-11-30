ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 336 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Вопрос  : "почему  Россия  не  Китай  "? -  лишен  смыла...Это  всё  равно  как  спросить  :почему  квадрат  не  круг  ?Почему Россия, а ...
  • Владимир Акулов
    Перестройщики подражали  западу ,  потому  что Запад  к  1985г  большего  достиг  в  экономике  ,  производительности...Возникает кастово...
  • Владимир Акулов
    Неразрешимые  ситуации  для  дураков  разрешаются  их  страданиями  и  смертью....Если  чадо  не  понимает  слов.Закошмарь родител...

Евросоюз подписал сам себе приговор. Теперь распад ЕС стал неизбежным...

Евросоюз подписал сам себе приговор. Теперь распад ЕС стал неизбежным...

Евросоюз подписал сам себе приговор. Теперь распад ЕС стал неизбежным. Сегодня Евросоюз стремительно утрачивает былую мощь, заключающуюся в экономическом и политическом влиянии на мировую экономику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх