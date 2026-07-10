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В заксобрании Прикамья соберут руководителей дум из территорий: они попросили провести ликбез

В заксобрании Прикамья соберут руководителей дум из территорий: они попросили провести ликбез На площадке заксобрания Прикамья состоится семинар для председателей представительных органов муниципальных образований.

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