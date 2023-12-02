В глубине золотой шахты обнаружено богатство “микробной темной материи”

По биомассе микробы под поверхностью Земли превосходят все живое в Мировом океане. Чтобы пролить свет на “микробную темную материю”, живущую в глубинах Земли, ученые отправились в путешествие вглубь золотой шахты и вернулись с образцами, содержащими сотни различных видов микроорганизмов.