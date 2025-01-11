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Метапневмовирус оказался особенно опасен для двух категорий людей

Академик РАН и научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев поделился информацией о метапневмовирусе и его потенциальной опасности для детей младше одного года и пожилых людей, страдающих от хронических заболеваний.

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