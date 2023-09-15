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«Локомотив» хочет подписать канадского форварда Ливо. У него 93 очка в 265 играх в НХЛ («СЭ»)

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».  В прошлом сезоне 30-летний игрок провел 51 матч за «Сент-Луис» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 16 (4+12) очков.

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