Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, в настоящее время являющийся депутатом Госдумы, назвал 41-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду самым большим разочарованием чемпионата мира по футболу 2026 года.