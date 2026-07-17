Фетисов назвал Роналду самым большим разочарованием ЧМ: «Или должен был уйти сам, или не должен был тянуть одеяло»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, в настоящее время являющийся депутатом Госдумы, назвал 41-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду самым большим разочарованием чемпионата мира по футболу 2026 года.
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