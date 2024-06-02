Кофе с лимоном: за и против

Почему‑то считается, что сочетание абсолютно несочетаемых продуктов может принести какую‑то пользу. Так, в соцсетях люди активно делятся своим позитивным опытом употребления кофе с лимоном: мол, он и похудеть помогает, и от прыщей избавляет.