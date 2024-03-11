АКРА: реакция ставок по кредитам на ужесточение ДКП остается сдержанной

Начавшееся в июле прошлого года ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) оказало ограниченное влияние на реакцию процентных ставок по кредитам, говорится в аналитическом комментарии АКРА «Кредитование в период высоких ставок» (с ним ознакомились Frank Media).
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