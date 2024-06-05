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Русская весна

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России ограничили доступ к продовольственной программе ООН

России ограничили доступ к продовольственной программе ООН

Компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, пишет РБК со ссылкой на одного из сотрудничавших с организацией участников рынка.

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