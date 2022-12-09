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Венгер предложил проводить ЧМ в Африке: «Турнир в Катаре показал, что зима – вполне рабочий вариант»

Венгер предложил проводить ЧМ в Африке: «Турнир в Катаре показал, что зима – вполне рабочий вариант»

Арсен Венгер предложил и дальше проводить чемпионаты мира зимой. «Если мы хотим демократизировать футбол, нужно проводить чемпионаты мира в африканских странах, где невозможно играть летом.

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