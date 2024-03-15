В продаже на территории Подмосковья выявлена потенциально опасная молочная продукция

Фальсифицированные молочные изделия выявило Управление Роспотребнадзора по Московской области.В обороте на территории Подмосковья Роспотребнадзором выявлена фальсифицированная молочная продукция производства ООО «ПРОД-МИЛК», сообщается на сайте Роспотребнадзора по Московской области.
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