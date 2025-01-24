БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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На Балтике натовцы погнали волну

На Балтике натовцы погнали волну

Центр геополитических прогнозовhttps://geofor.ru/ Североатлантический альянс стремится превратить прибалтийский регион в очередную зону острого геополитического противостояния с Россией В Хельсинки прошел неформальный саммит НАТО.

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