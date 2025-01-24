На Балтике натовцы погнали волну

Центр геополитических прогнозовhttps://geofor.ru/ Североатлантический альянс стремится превратить прибалтийский регион в очередную зону острого геополитического противостояния с Россией В Хельсинки прошел неформальный саммит НАТО.
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