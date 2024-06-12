Гендиректора ЧЭМК и его соучастницу арестовали по делу о педофилии

В деле фигурируют как минимум две несовершеннолетние девочки, пишет 74.RUЦентральный районный суд Челябинска арестовал гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности, и его предполагаемую соучастницу.