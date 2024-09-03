«Новые цепочки сотрудничества»: Трутнев указал на роль ВЭФ в развитии экономики

Среди целей стартовавшего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) — развитие новых цепочек экономического сотрудничества и расширение зоны взаимопонимания и доверия, заявил вице-премьер правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
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