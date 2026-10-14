Праздник установлен в память о чудесном явлении Богородицы во Влахернском храме Константинополя, когда она распростёрла своё покрывало над молящимися, символизируя небесную защиту.
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