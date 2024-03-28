Астролог Зоя Климюк Согласно астрологу Зое Климюк, трагедия в «Крокус Сити», унесшая жизни 64 человек, имеет глубокие кармические… Астролог Зоя Климюк проанализировала причины трагедии в «Крокус Сити»: кармические связи, халатность и игнорирование предупреждений .
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