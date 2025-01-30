Городской конкурс ´Ты бобруйчанин´.

С 13 по 17 января 2025 года среди учащихся школ в рамках городской туриады по краеведению проведен конкурс ´Ты - Бобруйчанин´, организуемый управлением по образованию Бобруйского горисполкома и ГУО ´Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г.
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