Городской конкурс ´Ты бобруйчанин´.

С 13 по 17 января 2025 года среди учащихся школ в рамках городской туриады по краеведению проведен конкурс ´Ты - Бобруйчанин´, организуемый управлением по образованию Бобруйского горисполкома и ГУО ´Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г.