Эксперт РАН: Европа продолжит поддержку Киева, несмотря на недовольство граждан

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов считает, что страны Евросоюза продолжат оказывать поддержку Киеву вопреки растущему недовольству граждан и экономическим проблемам.
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