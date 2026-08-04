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Эксперт РАН: Европа продолжит поддержку Киева, несмотря на недовольство граждан

Эксперт РАН: Европа продолжит поддержку Киева, несмотря на недовольство граждан

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов считает, что страны Евросоюза продолжат оказывать поддержку Киеву вопреки растущему недовольству граждан и экономическим проблемам.

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