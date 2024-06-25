Отключение России от SWIFT: какой эффект оно оказал на международную торговлю? Ирэн ОрлонскаяИнна Литвиненко, кандидат экономических наук, доцент РГУ СоцТех, и член Общественного совета при Минобрнауки РФ, поделилась мнением о том, что отключение России от системы SWIFT не привело к изоляции страны от международных торговых процессов.